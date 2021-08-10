الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الليبية يوجه باستمرار حظر التجول الجزئي لمواجهة كورونا

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي ومواجهة فيروس كورونا.

وذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، أن الدبيبة وجه وزيرا الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مشيرة إلى أن القرار يرجع لتوصية من وزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعدا لنهاية الحظر.

وكان أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع في مدن “الكفرة، قصر الأخيار، طبرق، ترهونة، درج، نالوت، الزاوية الجنوب، باطن الجبل الغربي، العربان، الحوامد، العواتة، العوينية، اجدابيا، غات، القريات، القواليش، المنشية الجميل، فسانو، امساعد، الزهراء، وخليج السدرة”.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي الحادي والثلاثين، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أنه خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2021 بلغ عدد العينات التي جرى فحصها 57,109 عينة مقارنة بالاسبوع بائي الثلاثين 67,576 عينة.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة 13,519 حالة بمعدل إيجابية 24% مقارنة بالأسبوع الوبائي الثلاثين 19,364 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 29%.

وبلغ عدد الوفيات 167 حالة بمعدل إماتة بلغ 1.2% مقارنة بالاسبوع الثلاثين 181 حالة وفاة بمعدل إماتة بلغ 0.9%، مشيرا لزيادة عدد المطعمين هذا الاسبوع 764,233 مطعم مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين والذي بلغ عدد المطعمين فيه 673,727 مطعم.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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