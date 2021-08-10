عضو بـ«رجال الأعمال»: مصر مؤهلة لريادة إفريقيا في إنتاج الطاقة الشمسية

الغزاوي : يكشف عن الاستراتيجية الكاملة لتطوير مصر بالطاقة

قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توجه الدولة نحو الاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية مهم في هذا التوقيت، في ظل التحول العالمي إلى خلق بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية.

وأشار “الغزاوي”، في تصريحاته له، إلى أن مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولي، الذي تم مؤخرا بين وزارات البيئة والطيران والتجارة والصناعة، بقدرة إجمالية تبلغ 300 كيلووات/ساعة، يعتبر مثال على تنفيذ توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة وخاصة الشمسية والمردودات الإيجابية من أبعاد عديدة:

أولها: أقتصاديا حيث يعمق توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة العليا مثل المحطات الشمسية فى مصر ويعطى القطاع الخاص المصرى الفرصة للاستثمار والشراكات الفنية المختلفة بالاضافة الى توفير تكاليف الاستهلاك الكهربائي للمرافق العامة فى مصر

ثانيًا: بيئيا حيث ستسهم هذه المحطه في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 289 طن سنويًا ويزيد من وعى المواطن المصرى بتوجهات الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة

ثالثا: اجتماعًيا حيث يعبر عن إهتمام القيادة السياسية بالحرص الكامل على صحة المواطن المصري بتوفير بيئه نظيفة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين من مشاريع الطاقة المتجددة مع الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر

رابعا: سياحيًا وتسويقيا حيث يعتبر مطار القاهرة الواجهة الاولى للزائرين ويعكس توجه مصر نحو مطارات ومرافق عامة صديقة للبيئة وتسعد مصر بمشاركه خبراتها فى مجال الطاقة المتجددة مع أشقائها فى الدول العربية والأفريقية كجزء من مسئوليتها نحو وطننا العربي وقارتنا الإفريقية.

وقال إن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة مع توجيهات القيادة السياسية الأخيرة نحو وضع استيراتيجية مكملة لطاقة الهيدروجين الاخضر تشير إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إحتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2035، مؤكدًا أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر حاليًا يغطى حوالى 20% من احتياجات الكهرباء.

وأوضح أن الطلب على الطاقة الشمسية يتزايد عالميا مؤخرا في ضوء استمرار تراجع أسعارها نظرا لتطور التقنيات والتصنيع، حيث من المتوقع أن يصل نسبة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 60% من الطاقة الكهربائية المنتجة عالميًا عام 2050.

ونوه بأن التطور مستمر للتغلب على مشاكل ومعوقات تخزين الطاقة الشمسية المنتجة مع الأبحاث والدراسات المستمرة، والتي تمثل لمصر فرص استثمارية فى تصنيع تكنولوجيا تخزين الطاقة الشمسية من خلال التعاون او الشراكة مع كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال، حتى نستفيد بنعمة الشمس التي أنعم الله بها على مصر طوال العام.