السلطات الصحية البلجيكية: عودة ارتفاع كافة مؤشرات كورونا

أكد معهد الصحة العامة البلجيكي "Sciensano" بأن كافة مؤشرات فيروس كورونا المستجد عادت مجددا للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأشار المعهد - في بيان نقلته صحيفة بروكسل تايمز المحلية اليوم الثلاثاء - إلى أن متوسط الإصابات اليومية بالوباء في الفترة ما بين 31 يوليو و6 أغسطس قد وصل إلى 1743 حالة، أي بزيادة قدرها 12% عن الأسبوع الذي سبقه، مضيفة أن معدل الوفيات شهد زيادة كبيرة أيضاً، إذ تم تسجيل 3,4 حالة كمتوسط يومي للفترة نفسها، في حين كان هذا المعدل المتوسط لا يتجاوز حالة واحدة في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 25 ألفا و274 حالة.

وبين 3 و 9 أغسطس، كان هناك ما يقرب من 44.7 حالة دخول إلى المستشفى للمرضى الذين يعانون من كورونا، بزيادة قدرها 17 % مقارنة بالفترة المرجعية السابقة، وفقًا للمعهد.

ولا يزال 457 شخصًا في المستشفى بسبب الكورونا بزيادة 25 % خلال أسبوع واحد، من بينهم 118 مريضًا يخضعون للعناية المركزة بزيادة 2%.

وأوضحت السلطات أن خبراء الصحة لم يقدموا أي تفسير واضح حول سبب زيادة أعداد الإصابات رغم استمرار حملات التلقيح، مكتفين بالقول إن الأمر يعود ربما إلى زيادة عدد الكشوف التي تجرى حاليا للعائدين من الإجازة الصيفية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.