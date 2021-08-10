ضبط 9 آلاف شخص خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9258 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 236 قضية في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 812 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وكانت قد أكدت مصادر لـ"الدستور"، أنه من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.

وأوضحت أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات مكلفة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.

قرارات مخالفة احتياطات تفشى فيروس كورونا

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، فليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.