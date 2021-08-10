ضبط 9 آلاف شخص خالفوا ارتداء الكمامات الواقية
تمكنت الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9258 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 236 قضية في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 812 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وكانت قد أكدت مصادر لـ"الدستور"، أنه من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.
وأوضحت أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات مكلفة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.
قرارات مخالفة احتياطات تفشى فيروس كورونا
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، فليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.