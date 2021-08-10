الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 آلاف شخص خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

حملة لضبط مخالفي
حملة لضبط مخالفي إرتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 9258 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 236 قضية في مجال منع تداول الشيشة، وتحرير 812 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. 

وكانت قد أكدت مصادر لـ"الدستور"، أنه من يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن المنشآت التي تخالف قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.

وأوضحت أن جميع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات مكلفة بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية، وهناك تشديد على ارتداء الكمامة، مؤكدة أنه سوف يكون هناك مراجعات بصفة يومية لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات لمعرفة تطبيق القرارات بكل حزم وحسم، وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات.

قرارات مخالفة احتياطات تفشى فيروس كورونا

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد أن تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، فليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.

الكمامات الواقية وزارة الداخلية قرارات الغلق منع تداول الأرجيلة سلامة المواطنين الشيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

مصادر بـ«التعليم»: الفتيات يكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الثانوية العامة

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

«الصحة» تطلق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس

وصول البعثة الأوليمبية إلى مطار القاهرة عائدة من طوكيو (صور)

«الوزراء» يكشف حقيقة فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني: خصم إسرائيل من عائدات الضرائب غير قانوني

الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

«فتح»: إسرائيل تمارس سياسة «الابارتهايد» ضد الفلسطينيين