«العامة للمرافق»: 5 آلاف جنيه إعانة فورية للمتوفين بسبب «إصابة العمل»

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق، عن حزمة من القرارات الجديدة، والصادرة عن مجلس إدارة النقابة العامة الذي عقد أمس الإثنين.

وقال فؤاد، إن هذه القرارات تتلخص في تشكيل لجنة للوقوف على بحث التظلمات وحل المشكلات للعاملين المتضررين من أي مشكلة تخصهم أثناء العمل أو تتعلق بالعمل، وذلك في القطاعات الأربعة "الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الإسكان"، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها شهريا لمناقشة المشكلات الواردة إليها، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها، تضمن حق العمال.

وأشار رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق، إلى أنه تم الموافقة على صرف إعانة وقدرها 5000 جنيه لأي حالة وفاة تحدث أثناء العمل أو بسببه في القطاعات الأربعة السابق ذكرها، وذلك بشرط أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل.

وأكد على أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة العامة على التواصل مع العاملين وبحث مطالبهم وعرضها على صناع القرار تمهيدا لحلها، وكخطوة لتوحيد المزايا والخدمات المقدمة للعاملين في تلك القطاعات الحيوية والإستراتيجية، موضحا أن هذه الخطوات وغيرها ستكون الحافز الأكبر للمزيد من العمل والإنتاج.

ويشار إلى أن النقابة العامة للمرافق تعد من أكبر النقابات عددا من حيث العضوية.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق العامة، قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 يونيو الماضي، تكليف المستشار هشام فؤاد قائما بأعمال رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، حيث تم تفعيل قرار النقابة العامة في الأول من شهر أغسطس الجاري.

وكان يشغل "فؤاد" منصب نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأمين عام النقابة ورئيس اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويأتي تكليف فؤاد خلفا للدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة الحالي لبلوغه السن القانونية للمعاش.