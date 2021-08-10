الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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صلاح عبدالله يتصدر «ترند جوجل» بعد إعلانه الإقلاع عن التدخين.. والمتابعون: «مثلنا الأعلى»

الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله

تصدر الفنان صلاح عبدالله "ترند" محرك البحث "جوجل"، بعد كشفه عن الكواليس للأزمة الصحية التي مر بها، وجعلته يمكث في المستشفى لعدة أيام. 

 وأوضح الفنان الكبير أنه في حالة جيدة، قائلا: "طالما بتكلم بطلاقة كدة، اعرفي أن صلاح عبدالله ابتدى يرجع لطبيعته، وحاسس إن ربنا منحني فرصة عشان أكفر عن بعض الذنوب".

 وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" مع الخبر، معربين عن سعادتهم بعد إعلانه أنه بصحة جيدة وإعلانه الإقلاع عن التدخين بعد تصدره ترند "جوجل".

 وقال عمرو عبدالحكم، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ألف سلامة للفنان المحترم المبدع الجميل طيب القلب صلاح عبدالله ويرجع ينور الدنيا بمليون سلامة ادعوا له بالشفاء العاجل إن شاء الله".

بينما علقت جليلة ناصر، على منشور الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، قائلة "ربنا ما يحرمنا من صوتك و طلتك و خفة دمك و قلبك الطيب يا رب ربنا يطمن قلبك زي ما بتطمنا بالفيديو ده".

بينما قدم محمد بدر، المساعدة للفنان صلاح عبدالله على منشور الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، قائلا: "الف مليون سلامه عليك يا عم صلاح شفاك الله وعافاك، وبالنسبه لموضوع السجائر فى برشام اسمه شامبكس حوالي 6 جرعات اسأل عنه بيساعدك تبطل التدخين من أول جرعة وإن شاء الله تكون بألف خير ".

أما أحمد خطاب، فقد علق على منشور الفنان الكبير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، قائلا: "كلك علي بعض عسل ياعم صلاح، ربنا يوسع في شرايينك ويكتر في دمك، ويقوي عضلة قلبك  وتفضل تسعدنا بوجودك معنا دائما يا عم صلاح عبدالله".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله قرر بعد خروجه من هذه الأزمة الصحية، الابتعاد وترك التدخين، مشيرا إلى أن هذه كانت نصيحة المخرج الكبير شريف عرفة له خلال فترة مرضه، وكاشفا عن أنه وصفه بـ “المدمن”، وعليه أن يبتعد عن التدخين.

صلاح عبدالله ترند جوجل فرصة حالة جيدة محرك البحث

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وائل لطفي

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