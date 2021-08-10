الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا يؤانس يترأس صلوات التسبحة بدير درنكة بأسيوط

الأنبا يؤانس أسقف
الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، صلوات تسبحة منتصف الليل، بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، وذلك طوال فترة صوم العذراء. كما يشارك نيافته يومياً في صلوات  القداسات اليومية صباحًا طوال فترة الصوم، بمشاركة الأقباط الزوار للدير،  كما تقام نهضة روحية مسائية أيضاً بالفترة ذاتها.

وشدد الدير على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين المصلين، خلال فترة زيارتهم للدير.

وبدأ دير درنكة استقبال الزوار الأقباط  المقيمين بمبنى الضيوف بالدير، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، للإقامة المعتادة سنوياً خلال فترة الصوم.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم  7 أغسطس الجاري،  صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل  الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، يصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

الأنبا يؤانس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسقف دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة لإجراءات الإحترازية

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وائل لطفي

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