رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالرقم القومي| إليك نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالرقم القومي.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، خلال منتصف شهر أغسطس الجاري، حيث يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالرقم القومي

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نتيجة الثانوية العامة لن تظهر قبل منتصف شهر أغسطس، حتي يتم إستكمال ومراجعة ورق إجابات الطلاب بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن مؤشرات التصحيح إيجابية ونسب النجاح عالية .

وأضاف الوزير، أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، قائلًا: "ما نعلنه ننفذه حرفيًا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر".

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالرقم القومي

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الامتحانات عبر موقع الدستور

من خلال الرابط التالي

https://natega.dostor.org/

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حيث يمكن إدخال البيانات حاليا وإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بها كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية التي خضع الطلاب إلى امتحانها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عليك اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

-كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة).

-تحديد الشعبة المقيد بها الطالب ( العلمية والأدبية).

- كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

-كتابة رقم جلوس الطالب.

-الضغط على زر الاستعلام.

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-ظهور كافة درجات الطلاب التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.