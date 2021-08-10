الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط| نتيجة الصف الثالث الثانوي

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تحصد ملايين المشاهدات عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي (2020-2021) في أول شهر أغسطس الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن درجات الطلاب وكيفية تقديم التظلمات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2021

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عشرات السنوات لطلاب الثانوية العامة للاستعلام عن درجاتهم الامتحانات من خلال هذا الرابط ( من هنا) فور اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان أسماء أوائل الطلاب في مؤتمر صحفي حيث ثبت فاعلية النظام الالكتروني في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والخوف من تفشي العدوى بين الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إعلان النتيجة في المدارس حيث أجريت الامتحانات خلال الفترة من 10 يوليو إلى 2 أغسطس 2021 داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية.

موعد تقديم تظلمات نتيجة طلاب الثانوية العامة 2021

وفقا لتصريحات قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن باب تلقي طلبات تصحيح ورقة الإجابة في المواد الدراسية التي يرغب الطالب في تقديم التظلم فيها سيتم فور إعلان النتيجة أي خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس وتعكف لجنة مخصصة على فحص تلك الأوراق يدويا عقب سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عبر ماكينة فوري أو مكاتب البريد حيث يتم إعلان النتيجة فور الفحص مباشرة ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في المراحل المختلفة من التنسيق وفقا لمجموعهم الذي حصلوا عليه في امتحانات الثانوية العامة.

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خطوات تقديم تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

يمكن من خلال خطوات بسيطة تقديم تظلمات عن نتيجة الثانوية العامة وذلك عقب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم وهي :-