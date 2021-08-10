الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: سقوط 7 أبراج ناقلة للكهرباء جراء عمل تخريبى فى كركوك

سقوط أبراج
سقوط أبراج

أعلنت السلطات العراقية عن تعرض خطوط الكهرباء بين كركوك وبيجي، لعمل تخريبي؛ ما تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة للطاقة الكهربائية.

وذكرت شركة الكهرباء الشمالية ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن عمليات استهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج الكهرباء تزيد وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن "الخط الناقل كركوك - بيجي تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط (٧) أبراج وحدوث أضرار وخروج الخط عن الخدمة، مضيفة أنه يتم بذل قصارى الجهود لإعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية .

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن عمل تخريبي جديد يستهدف الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف في محافظة نينوى"، أمس الاثنين.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها، تستمر حرب الأبراج واستهدافات الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية وبطريقة عدائية ممنهجة ومنظمة هدفها إنهاك ملاكاتنا العاملة واستنزاف قدرات وامكانيات الوزارة وإيذاء المواطنين.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية أنه تم استهداف الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف بعمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوات ناسفة أدت إلى سقوط الأبراج المرقمة (٣٧١-٣٧٢-٣٧٣ ) وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى مع العلم أن البرج المرقم (٣٧٣) قد تعرض لتفجير سابق ولمرتين.

يذكر أن ملاكات الوزارة اجتهدت على إعادة إعمار الخط المستهدف قبل يوم أمس وعملت على إعادته للعمل، من خلال نصب أبراج الطوارئ المرقم وبعمل متواصل ومستمر وعند محاولة الإعادة، وتبين من خلال الكشف الصباحي اليومي تعرضه لعمل تخريبي وسقوط (٣) أبراج على الخط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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