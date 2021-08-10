الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الصف الثالث الثانوي.. موعد ظهور أوائل الثانوية العامة 2021 مصر

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021.. يبحث الطلاب عن موعد ظهور أوائل الثانوية العامة 2021 مصر حيث  ينتظر عدد من طلبة وطالبات الثانوية العامة المتفوقين، إعلان أسمائهم ضمن أوائل الثانوية العامة، خلال ساعات، بعد إعلانهم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك بعد تحديدهم من على كل شعبة من الشعب الثلاثة.

 

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021

تستعد كنترولات التصحيح الالكتروني لمواد الثانوية العامة، للعام الدراسي 2021، بعد انتهاء التصحيح لجميع المواد، البدء فى تحديد شرائح المجاميع بالإضافة إلى المجموع التكراري.

 

موعد ظهور اوائل الثانوية العامة 2021 مصر

وبخصوص موعد ظهور أوائل الثانوية العامة 2021 مصر ، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة، تحديد أسماء الأوائل على مستوي الثلاث شعب " علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي"، بالإضافة إلى الطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

وشدد المصدر، أنه فور تحديد اسماء الاوائل على مستوى الشعب، سيتم عرضهم على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة فور، الانتهاء من كافة أعمال الكنترول وتحديد أسماء الأوائل ونسب النجاح في كل شعبة.

ورفض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات المتداولة حول مواعيد إعلان نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى ما يتم تداوله عن مؤشرات التصحيح.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021.. أعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥- ١٨ أغسطس، مشددًا أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، قائلاً ان التصحيح ألكتروني هذا العام ولأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق الكنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، مشدداً أن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.

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وائل لطفي

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