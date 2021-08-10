النّمسا تسجل 601 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، 601 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 664 ألفا و133 حالة، وقد تعافى منها 646 ألفا و937 حالة.. بينما توفى 10 آلاف و751 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 176 حالة، منها 40 حالة في وحدات العناية المركزة.. بينما تم توزيع 9 ملايين و999 ألفا و272 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: (بورجنلاند 12 وكارينثيا 48 والنمسا السفلى 75 والنمسا العليا 102 وسالزبورج 67 وستيريا 62 وتيرول 80 وفورارلبرج 39 وأخيرا العاصمة فيينا 116 حالة).



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.