الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

19 سبتمبر.. ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين يُناقش فرص ما بعد «كورونا»

المصري التأمين
المصري التأمين

قال يوسف فاسي، رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إنه على مدى ثلاثة أيام - خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021 - سيجري تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

ومن المقرر أن يجري خلال الملتقى مناقشة الموضوعات التالية:-

- دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين.

- استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين.

- دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

- التميز في تطوير نماذج الاعمال : التحديات والحلول.

- قدرة صناعة التأمين على  مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19.
ويتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم  يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.
وأشار علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين  بسبب وباء كوفيد – 19 والتغلب عليها والدروس المستفادة  من هذه الازمة ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.
كما يعد المؤتمر بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصرى وأسواق التأمين الأقليمية والعالمية وفتح فرص جديدة من نوعها من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها  من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.
ويمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لكافة المشاركين على المستوى المحلى والعربى والعالمى للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية.

الاتحاد يوسف عرف الدولة تعز تنظيم يناقش تطوير ازمة توقع مصري سبتمبر بعد عالمية المقبل خبراء مستوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«الصحة» تطلق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم

وزيرة الصحة ورئيس «الشراء الموحد» يبحثان خطة توريد لقاحات كورونا

تفاصيل تحرش مسن بـ 14 طفلا بالدقهلية: استدرجهم لمنزله وعرض عليهم أفلاما إباحية

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

«فتح»: إسرائيل تمارس سياسة «الابارتهايد» ضد الفلسطينيين

أعلى حصيلة يومية.. 6275 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل