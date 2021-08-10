19 سبتمبر.. ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين يُناقش فرص ما بعد «كورونا»

قال يوسف فاسي، رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إنه على مدى ثلاثة أيام - خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021 - سيجري تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

ومن المقرر أن يجري خلال الملتقى مناقشة الموضوعات التالية:-

- دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين.

- استراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين.

- دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

- التميز في تطوير نماذج الاعمال : التحديات والحلول.

- قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

وأشار علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين بسبب وباء كوفيد – 19 والتغلب عليها والدروس المستفادة من هذه الازمة ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.

كما يعد المؤتمر بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصرى وأسواق التأمين الأقليمية والعالمية وفتح فرص جديدة من نوعها من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.

ويمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لكافة المشاركين على المستوى المحلى والعربى والعالمى للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية.