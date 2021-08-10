خبيرة موضة تحدد كيفية اختيار الحزام المناسب لطبيعة الجسم (صور)

يعتبر حزام الوسط من مكملات الأناقة التي تعتمد عليها الكثير من السيدات والفتيات للظهور بإطلالة مميزة، ولكن بعضهن لا يعرفن كيفية اختيار حزام الوسط المناسب لطبيعة أجسامهن.

وتقول "الفاشون بلوجر" رشا خولي، أن الأشكال الرفيعة والعريضة والمصممة من الإكسسوارات يمكن معاملتها نفس المعاملة، وهو ما يتطلب منكِ معرفة كاملة بكيفية اختيار الحزام المناسب لشكل جسمك ولنوعية الخروجة أيضًا.

وأضافت خبيرة الموضة لـ "الدستور" أن اختيار الحزام يتحدد بالنسبة لطول الفتاة وشكل جسمها، بالإضافة لضرورة الانتباه لشكله وتصميمه، حيث يجب على كل بنت أن تعرف كيفية اختيار الحزام المناسب لجسمك.

- اختيار شكل الحزام للفتيات قصيرات القامة

وأوضحت أن الفتيات قصيرات القامة عليهن الانتباه لضرورة اختيار الحزام العريض، ومن الأفضل ان يكون مصممًا من الجلد، فالحزام العريض يقسم الجزء العلوي من الجسم لأكثر من جزء ليعطى إحساسًا بصريًا بوجود مساحات كبيرة، وهو ما يزيد من طول الفتاة، أو يظهر طولها الحقيقى، أما بالنسبة للحزام الرفيع فالأفضل ارتدائه مع الفساتين المنقوشة الماكسى، والتى تعطى مظهرًا أنيقًا لإطلالتك.

- صاحبات القامات الطويلة



وأشارت إلى أن صاحبات القامة الطويلة يمكنهن اختيار الحزام المصمم من القماش، أو الإكسسوارات النحاسية، مع الحرص على أن يكون بالشكل الرفيع، والذى يعطى الطول الطبيعى للجسم، ففى تلك الحالة نحن لسنا بحاجة لزيادة طول الفتاة، وعند ارتداء التنورة اختاري الحزام داكن اللون الخالي من النقوش، عند خروجات النهار.

أما في حالة الجسم الكمثري وامتلاك أرداف ممتلئة، تكون الفتاة بحاجة إلى إبعاد النظر بشكل كلي عن الجزء السفلي من القوام لهذا يمكنك تسليط الضوء على الخصر بإضافة موديلات حزام الخصر بحجم متوسط وتجنب الموديلات العريضة التي يمكن إعطاء الجسم صورة امتلاء القوام .