الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صيدلة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الدولية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الصيدلة على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مشيرا إلى أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة للجهود المستمرة في العمل على تطوير والحفاظ على جودة النظام الإداري.

وقال الدكتور الخشت، إن إدارة الجامعة تعمل بشكل دوري ووفقًا لخطط واضحة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات التابعة لها، مؤكدًا أن توجه الجامعة نحو الحصول على الشهادات الدولية يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أن كلية الصيدلة نجحت في على الحصول على شهادة الآيزو  9001:2008 من قبل الشركة المانحة العالمية (AJA)، وتمكنت كلية الصيدلة في عام 2018 من مواكبة الإصدار الأحدث لمواصفات الأيزو 9001:2015  بعد إعادة تقييمها وتجديدها.

وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الماضية في تجديد شهادات الأيزو الدولية لعدد كبير من الكليات والمراكز وفقا لأحدث المواصفات العالمية، حيث حصلت على تجديد الأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم و9 كليات، و11 مركزًا، موضحًا أن نجاح الجامعة في تجديد الشهادات الدولية الجودة يؤكد  نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري.

جدير بالذكر أن الجهة المانحة لشهادة الأيزو الدولية في مصر وجهت الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة، وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة، كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.

جامعة القاهرة كلية الصيدلة شهادة الأيزو الدكتور محمد عثمان الخشت المواصفات جامعات العالم والإدارات

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