صحيفة إماراتية: تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ «جرس إنذار حقيقي»

قالت صحيفة (البيان) الإماراتية اليوم الثلاثاء، إن تحذير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ بأن العالم يقترب بشكل خطير من الاحترار الجامح؛ جرس إنذار حقيقي بأن الأرض في خطر بحصول كوارث جديدة غير مسبوقة.

ودعت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان (جرس إنذار للبشرية) - دول العالم بتكثيف إجراءاتها للتكيف مع الواقع المناخي الجديد، والعمل على تأسيس تحالف عالمي حقيقي؛ للالتزام بصافي انبعاثات صفرية وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقالت إن تحذير الأمم المتحدة يستدعي - ليس فقط إحداث تغييرات عميقة في سلوكيات الأفراد - وإنما أيضاً في سياسات الدول، وأن يكون هذا التقرير بمقام نقطة نهاية للفحم والوقود الأحفوري.

وتابعت: التغير المناخي حقيقة علمية، وليس مجرد حدث عابر في حياة البشر، حيث لم تبقَ أي قارة في منأى عن هذه الكوارث، إذ صارت موجات الحر الشديد والحرائق والأعاصير بجميع أنواعها تجتاح عدداً من دول العالم، وقد شارف تغير المناخ على مراحل لا يمكن العودة منها، ولذلك لا مناص من العمل الدولي المتكاتف لتخفيف آثاره الضارة وانعكاساته الخطيرة على كوكب الأرض، والذي يتطلب الوفاء بأهداف اتفاق باريس.

وأضافت أن تحدي التغير المناخي لا يعترف بحدود وطنية، بل يهدد الحياة على كوكب الأرض بالكامل، وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة، لذا يجب على الدول أن تكثف إجراءاتها على وجه السرعة للتكيف مع الواقع المناخي الجديد، والعمل على تأسيس تحالف عالمي حقيقي للالتزام بصافي انبعاثات صفرية مع قرب اجتماع غلاسكو حول المناخ في نوفمبر، من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد أدركت دول كثيرة، إذ إن التكنولوجيات الجديدة وذات الكفاءة يمكن أن تساعدنا على الحد من صافي الانبعاثات وجعل العالم مكاناً لا تتهدده الكوارث المناخية.