مصرع وإصابة 5 في هجوم جنوب غربي باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في هجوم بقنبلة يدوية استهدف متجرا لبيع الأعلام الوطنية الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن وسيم بايج المتحدث باسم إدارة الصحة في الإقليم قوله، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم وقع في مدينة كويتا عاصمة الإقليم، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن الشرطة الباكستانية، كانت قد أعلنت أن اثنين من عناصرها لقيا حتفهما وأصيب 12 آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي البلاد.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن الانفجار وقع بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة، مما أدى إلى مقتل شرطيين فيما أصيب 12 شرطيا آخرين بجروح، بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.

وقال نائب المفتش العام كويتا أزهر إكرام إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني بالمدينة، مضيفًا أن نوافذ المباني المجاورة تحطمت بسبب الانفجار.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات متطرفة تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.

الجدير بالذكر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أمر أمس، باستهداف مسلحي حركة "طالبان" بالقاذفات الاستراتيجية، بعد تقدمهم في ثلاث مدن رئيسية في أفغانستان.

ووجهت قاذفات "بي 52" الأمريكية الاستراتيجية وطائرات "Specter" الحربية ضربات استهدفت فيها مسلحي حركة "طالبان" في أفغانستان أثناء تقدمهم في 3 مدن رئيسية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة "التايمز": إن قاذفات "بي 52" وطائرات "أ سي 130" استهدفت المتمردين حول قندهار وهرات ولاشكار جار في ولاية هلمند.