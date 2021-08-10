اليوم.. محاكمة 4 متهمين سرقوا حقيبة طبيبة في مدينة نصر

تنظرمحكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين سرقوا حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بالشارع بمدينة نصر محافظة القاهرة، في جلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسرعمر.

كيف سرق المتهمين حقيبة الطبيبة أثناء سيرها في مدينة نصر؟

أسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كلا من "أحمد م"، “يوسف .م”، “عصام. ا”، و"نصر. ع" ، أنهم في دائرة قسم أول مدينة نصر، سرقوا المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها الطبيبة “مني منير” في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها، بأن جذب أحدهم حقيبة اليد الخاصة بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة، ما نتج عنه سقوطها أرضا وإحداث إصابتها.

وأضاف أمر الإحالةأان المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش، أيضا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق، بغير أن يكون مرخصا لأي منهما أو حيازتها.

أقوال المجني عليها

وأكدت المجني عليها في أمر الإحالة أنها حال سيرها بالطريق العام شاهدت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سياره وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد التي كانت تحملها ما أدى إلى سقوطها أرضا وإحداث إصابتها.

تحريات المباحث

وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، أن التحريات قد أسفرت عن قيام المتهمين من الأول للثالث بارتكاب الواقعه وباشتراك المتهم الرابع الذي اتفق وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمده بالسيارة المستخدمة في ارتكابها وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين من الأول للثالث وضبط بحوزتهم السلاحين الناريين والزخائر المضبوطة وبمواجهتهم أقروا بحيازتها.

كما ثبت تقرير المعمل الجنائي أن كلا من السلاحين االمضبوطين هو سلاح ناري خرطوش وماسورة وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام.