الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم سرق سيارة بتهديد مالكها بـ«مفك» في مدينة نصر

محكمة
محكمة

 تنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة سيارة بطريق الإكراه في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في جلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمرو، وعضوية أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

قرار إحالة المتهم للجنايات 

وأسندت النيابة العامة للمتهم “فاروق.ع” بأنه في دائره قسم شرطة مدينة نصر حاول سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه محمود خالد، وكان ذالك بالطريق العام وبالطريق الإكراه الواقع عليه بأن استقل معه السيارة بزعم مساعدته في إصلاح سيارته المعطلة، إلا أنه باغته وحاول الفرار بالسيارة وحال مقاومة المجني عليه قام بإشهار سلاح أبيض "مفك" مهددا به إيهاه للامتثال لأمره والنزول من السيارة، وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح محدثا إصابته، قاصدا سرقته كرها عنه وبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن من تلك الوسيله من الاستيلاء على المسروقات التي كانت بحوزته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه وجريمه متلبسا بها وذالك على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز المتهم سلاح أبيض بدون سبب من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة الشهود

وأكد الشاهد الأول في أمر الإحالة أنه أثناء استقلاله للسيارة خاصته فوجئ بالمتهم يطلب منه مساعدته في إصلاح سيارته لأنها معطلة، وعقب نزوله من سيارته فوجئ بالمتهم يقوم باستقلالها وقام بركوبها مسرعا وأشهر سلاحا أبيضا مهددا به إياه وقام بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح محدثا إصابته وهدده أنه سيقوم بإزهاق روحه إذا لم يمتثل لأمره بالنزول من السيارة.

كما أوضح معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأنه تمكن من ضبط المتهم وبحوذته أداة الجريمة “المفك” وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وأضاف أن تحرياته توصلت بقيام المتهم بشروع في سرقة سيارة المجني عليه رغما عنه، بأن تعدى عليه بالأداة المضبوطة فأحدث ما به من إصابات كما ورد بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحات اليوم الواحد.

سيارة محكمة التجمع الخامس القاهرة محافظة القاهرة سرقة

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وائل لطفي

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