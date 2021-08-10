حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:



الحمل

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو علاقة مهمة أو لتغييرات ايجابية مناصب.

عاطفياً: يتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل وتصبح أكثر تناغماً مع المحيط وتثير انتباه الشريك.

صحياً: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

إيما واتسون

الثور

مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: وجود الزهرة في موقع مناسب مع برجك يكسبك جاذبية نادرة ويفتتح دورة من الدعوات والمناسبات الحلوة، وقد تحمل إليك الأفلاك مفاجأة.

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده

فيفي عبده

الجوزاء

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيراً بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح



السرطان

مهنياً: إنه يوم التعاون ايضًا وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك، وللفت النظر الى خصالك وحسناتك.

عاطفياً: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.

صحياً: التدخين من أكثر الأمور خطراً على الصحة، والأخطر منه

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي

نرمين الفقي

الأسد

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.

عاطفياً: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحياً: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز

أحمد عز



العذراء

مهنياً: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفياً: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس

فؤاد المهندس

الميزان

مهنياً: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً.

عاطفياً: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.

صحياً: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسماً كبيراً منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي

روبي



العقرب

مهنياً: يوم جيد جدا حاول ان تشارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الأمور. اسمع صوتك وقدّم المساعدة حين تستطيع.

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم



القوس



مهنياً: هذا اليوم قد يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.

عاطفياً: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتينات.

ومن مشاهير هذا البرج الكتاب نجيب محفوظ

الجدي



مهنياً: يناسبك هذا اليوم لتوسيع دائرة التحركات الاجتماعية والمهنية، وتستفيد من تعاطف الزملاء وبعض المسؤولين، لذلك لا تكن خجولًا ولا ترفض الدعوات

عاطفياً: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.

صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي

الدلو

مهنياً: تتناغم معك الظروف الفلكية لتسهل أمامك الطريق وتقدم لك الاتصالات الناجحة والتألق والازدهار تحت تأثيرات مميزة من المشتري الذي يتنقل في برجك

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام

أنغام



الحوت

مهنياً: يوم صعب قد تصاب بالخيبة واليأس، تحاش اتخاذ قرار جذري، ولا تجازف بسلامتك، وراع ظروفك الصحية اذا كنت تعاني ازمة ما،

عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري