الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 أغسطس 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:


الحمل
مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو علاقة مهمة أو لتغييرات ايجابية مناصب. 

عاطفياً: يتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل وتصبح أكثر تناغماً مع المحيط وتثير انتباه الشريك.

صحياً: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه. 

ومن مشاهير هذا البرج إيما واتسون

إيما واتسون

الثور
مهنياً: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفياً: وجود الزهرة في موقع مناسب مع برجك يكسبك جاذبية نادرة ويفتتح دورة من الدعوات والمناسبات الحلوة، وقد تحمل إليك الأفلاك مفاجأة. 

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة فيفي عبده 

فيفي عبده

الجوزاء 
مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك. 

عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيراً بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

ومن مشاهير هذا البرج اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح


السرطان
مهنياً: إنه يوم التعاون ايضًا وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك، وللفت النظر الى خصالك وحسناتك.

عاطفياً: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.

صحياً: التدخين من أكثر الأمور خطراً على الصحة، والأخطر منه 

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نرمين الفقي 

نرمين الفقي

الأسد 
مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة. 

عاطفياً: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحياً: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان أحمد عز 

 أحمد عز


العذراء
مهنياً: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفياً: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجدداً بعد فتور العواطف.

صحياً: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان فؤاد المهندس 

فؤاد المهندس

الميزان
مهنياً: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً. 

عاطفياً: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.

صحياً: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسماً كبيراً منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة روبي 

روبي 


العقرب
مهنياً: يوم جيد جدا حاول ان تشارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الأمور. اسمع صوتك وقدّم المساعدة حين تستطيع.

عاطفياً: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

صحياً: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جداً.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة نيللي كريم 

نيللي كريم


القوس 

مهنياً: هذا اليوم قد يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.

عاطفياً: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتينات.

ومن مشاهير هذا البرج الكتاب نجيب محفوظ

الجدي 

مهنياً: يناسبك هذا اليوم لتوسيع دائرة التحركات الاجتماعية والمهنية، وتستفيد من تعاطف الزملاء وبعض المسؤولين، لذلك لا تكن خجولًا ولا ترفض الدعوات

عاطفياً: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.

صحياً: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان محمود المليجي 

الدلو
مهنياً: تتناغم معك الظروف الفلكية لتسهل أمامك الطريق وتقدم لك الاتصالات الناجحة والتألق والازدهار تحت تأثيرات مميزة من المشتري الذي يتنقل في برجك 

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

ومن مشاهير هذا البرج الفنانة أنغام 

أنغام 


الحوت

مهنياً: يوم صعب قد تصاب بالخيبة واليأس، تحاش اتخاذ قرار جذري، ولا تجازف بسلامتك، وراع ظروفك الصحية اذا كنت تعاني ازمة ما،

عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية.

صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.

ومن مشاهير هذا البرج الفنان رامي صبري

رامي صبري

 

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء 10 أغسطس اليوم الثلاثاء 10 أغسطس الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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