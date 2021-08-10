توجيه السيسى بشأن مستفيدى صندوق «تكريم الشهداء» يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.



وأبرزت صحف "الأخبار" و"الجمهورية" و"الأهرام" توجيه الرئيس السيسي بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال صندوق (تكريم الشهداء)، وفقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال سبتمبر المقبل، مشددا على الالتزام بسرعة صرف جميع التعويضات لمصلحة الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامجه، وحوكمة آلياته المالية، وتنمية موارده لمصلحة أسر الشهداء والمصابين



جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل، المدير التنفيذي للصندوق.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض نشاط وعمل صندوق (تكريم الشهداء)، خلال الفترة الماضية، والمزايا والخدمات التي يقدمها لمصلحة المستحقين، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من القانون رقم 16 لسنة 2018 خلال أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها لمصلحة المستفيدين من الصندوق

وتناولت صحيفة (الأخبار) إشادة وكالة (فيتش سوليوشينز)، التابعة لوكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة «كورونا»، واعتبرته «نقطة مضيئة» بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال 2020 على الرغم من الجائحة.



وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح تقرير «فيتش»، الصادر في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في المنطقة. وخلص التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم، والسياسة النقدية التوسعية، بما يدعم القوة الشرائية للأسر. وتتوقع «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال 2021/2022.

كما توقع التقرير أن تكون مصر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة (2021-2025).

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدوي 2021)، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة في أثناء مراحل المعركة.



ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمقاتلي الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء في المهام التدريبية أو المهام القتالية التي يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية بشمال سيناء.



وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورا متميزا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.