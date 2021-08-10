باحثون صينيون يطورون نموذج تكييف القلق الاجتماعى للفئران

نجح باحثون صينيون في تطوير نموذج تكييف لمرض القلق الاجتماعي للفئران، والذي من المتوقع أن يصبح المساعدات البحثية العملية لدراسات اضطرابات القلق الاجتماعي في المستقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، طور باحثون من جامعة تشجيانغ بروتوكولا معياريا من أربع مراحل لإحداث خوف اجتماعي محدد في الفئران.

وخلال المرحلة الأولى، فصل الباحثون كل فأر من الفئران عن الأخرى في القفص لمدة خمسة أيام. وفي المرحلة الثانية، استكشفت الفئران بيئاتها المحيطة بحرية لمدة 10 دقائق، مما سمح لها باكتساب شعور بالأمان في عزلة.

وخلال المرحلة الثالثة من التكييف، تم إدخال فأر غير مألوف في حاوية كل فأر موضوع الاختبار، وتم توجيه صدمة قدم خفيفة تلقائيا إلى الفأر موضوع الاختبار في كل مرة يحاول الاقتراب من الفأر الجديد.

وفي المرحلة الأخيرة من الاختبار السلوكي، أجرى الباحثون اختبار تفادي التفضيل الاجتماعي على الفئران في حاوية مفتوحة واختبار التفاعل الاجتماعي في حاوية من ثلاث غرف لتقييم مخاوفهم الاجتماعية.

وأظهرت الفئران انخفاضًا كبيرًا في الوقت الذي تقضيه في المنطقة أو الغرفة الاجتماعية، واستكشافًا أقل وسرعات اقتراب أقل في الاختبارين. أظهروا أيضًا زيادة كبيرة في بسط أجسادهم أثناء الاستكشاف، وهو استجابة نمطية للخوف.

وعندما استبدل الباحثون الفئران غير المألوفة بأجسام جديدة، لم تظهر الفئران موضوع الاختبار ردود فعل الخوف.

كما لم تظهر الفئران موضوع الاختبار الخوف في الاختبارات الميدانية المفتوحة أو اختبارات السباحة القسرية.

وقال الباحثون إن نموذج تكييف الخوف الاجتماعي المثالي للحيوان يجب أن يُظهر انخفاض التحقيق الاجتماعي للفئران موضع الاختبار واستجابات الخوف تجاه الأنواع المحددة. ويجب ألا تظهر التغييرات السلوكية في المناطق غير الاجتماعية.

وقالوا إن نموذج تكييف الفئران الخاص بهم يمكن استخدامه في دراسات اضطرابات القلق الاجتماعية. وتم نشر البحث في مجلة العلوم العصبية.