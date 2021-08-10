استقرار سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الإلكتروني جوجل عن سعر الدولار الأمريكي في مصر بشكل لحظي، مقابل الجنيه المصري اليوم لذلك تنشر "الدستور" أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك.

واستقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

ووصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وينشر "الدستور" سعر صرف العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار فور تغييرها في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي بشكل لحظي.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.