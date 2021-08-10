الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث الإلكتروني جوجل عن سعر الدولار الأمريكي في مصر بشكل لحظي،  مقابل الجنيه المصري اليوم لذلك تنشر "الدستور" أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك.

واستقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.

ووصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 للبيع، وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وينشر "الدستور" سعر صرف العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثًا فوريًا للأسعار فور تغييرها في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي بشكل لحظي. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

بينما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

استقرار سعر الدولار الدولار الامريكي الجنيه المصري سعر الدولار أمام الجنيه السوق المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن بين 12 و18 عاما من المطعمين ضد كورونا

توجيه السيسى بشأن مستفيدى صندوق «تكريم الشهداء» يتصدر عناوين الصحف

السلالة «دلتا» تؤجج الجائحة بالولايات المتحدة

تعرف على أعراض فيروس «ماربورج» الفتاك

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»