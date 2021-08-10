الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إختفاء الجليد..

لم نر الأسوأ بعد.. ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة بحلول 2040

ارتفاع حرارة الأرض
ارتفاع حرارة الأرض

يتوقع عدد من العلماء بالولايات المتحدة، أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول 2040، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يأتي تقرير الأمم المتحدة الخطير، في الوقت الذي تضرب فيه موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات في الكثير من دول العالم.

وحذر التقرير من أنه "من الواضح أن التأثير البشري أدى إلى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض، الأمر الذي رفع بشكل كبير من درجة حرارة الأرض وزيادة الإحتباس الحراري.

 

باحثون: انهيار الجليد بحلول عام 2050

 

وقال المؤلفون إن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يقترب من مترين بحلول نهاية هذا القرن بسبب ذوبان الجليد لا يمكن استبعاده.

كما حذروا من أن القطب الشمالي من المحتمل أن يكون خاليًا من الجليد البحري عمليًا، قبل حلول عام 2050 بفضل الاحتباس الحراري.

لكن بعض الخبراء يقولون ما زالوا يأملون في أن تؤدي التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى استقرار درجات الحرارة المرتفعة.

ومن المرجح أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية في غضون العشرين عامًا القادمة، وستصبح موجات الحر والفيضانات والجفاف أكثر تواترًا وشدة، وفقًا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكد الباحثون، أنه منذ عام 1970 ارتفعت درجات حرارة سطح الأرض بشكل أسرع من أي فترة أخرى مدتها 50 عامًا على مدى الألفي عام الماضية، في حين أن السنوات الخمس الماضية كانت الأعلى حرارة منذ عام 1850.

وشهدت أوروبا الغربية الشهر الماضي أسوأ فيضانات منذ عقود وخلفت أكثر من 180 قتيلا بعد هطول أمطار غزيرة على ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغج وسويسرا وهولندا.

كما تسببت موجة حارة شديدة في مقتل مئات الأشخاص عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا في هذا الصيف، بينما لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم وتضرر ما يقرب من 13 مليون آخرين بسبب الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان في الصين في نهاية يوليو الماضي. 

 

الامم المتحدة • درجات الحرارة اليوم الطقس والمناخ الولايات المتحدة ديلي ميل درجات الحرارة القطب الشمالي ديلى ميل البريطانية

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وائل لطفي

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