الحياة فى سن الثلاثين.. أسباب تجعله أفضل من العشرينيات

تعتبر فترة الثلاثينات من العمر، من أكثر المراحل العمرية التي تشهد نموًا في الفكر، وفهم للحياة ومتطالبتها، فهي تختلف بشكل كبير عن مرحلة العشرينيات، حيث الاندفاع واتخاذ قرارت غير مدروسة بشكل صحيح.

في التقرير التالي نسلط الضوء على عمر" الثلاثينيات" وكيفية العيش بهذه المرحلة العمرية، من خلال آراء خبراء علم النفس بموقع "healthiest".

أسباب تجعل عمر الثلاثين أفضل من العشرين.. كيف؟

يعتقد البعض أن الحياة في سن العشرين أفضل، ولكن للخبراء بموقع " healthiest" رأي آخر، حيث يرى العلماء أن الثلاثين تتيح بشكل كبير في تكوين صداقات جادة ومتزنة، على عكس العشرينات والتي تبني فيها الصداقات بدون تفكير وبشكل مندفع.

يرى الباحثون أيضًا أن سن الثلاثين أكثر المراحل العمرية التي تشهد هدوءًا نفسيًا، من خلال فهم متطلبات الحياة، الأمر الذي يدفعك لاستغلال الطاقة الخاصة بك بأفضل صورة ممكنة.

كما أن سن الثلاثين يعد سن النضوج الفكري، بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي من خلال تكوين أسرة، الأمر الذي يجعلك مستقلًا أكثر على عكس عمر العشرينيات.

تحظى بالمزيد من الاحترام من قبل الآخرين وهذا بفضل سن الثلاثين، بالإضافة إلى التفكير في الحياة بشكل منظقي في حدود الإمكانيات المتاحة لك.

أكد خبراء علم النفس أنه كلما تقدمت في العمر كلما أصبحت أقل ميلًا للاهتمام بتصرفات الآخرين، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تجنب القلق والتوتر الناجم عن الاندماج في حياة الغير، كما أنك تتمتع بقدر كبير من الحرية الشخصية.

أشياء لا تفعلها في سن الثلاثين

هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، فعند بلوغك لعمر الثلاثين ينشغل البعض بالبحث عن الاستقرار المادي الأمر الذي يجعلك تغفل الكثير من مزايا هذه المرحلة العمرية.

فوفقًا لما ذكره خبراء علم النفس، فممارسة الرياضة بانتظام يساعد بشكل كبير في العيش بصحة جيدة في هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى إبطاء ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ومن العادات التي يفعلها المقبلين على عمر الثلاثين، هو التنازل عن تحقيق الأهداف، بحجة أن عمر العشرينات كان الأنسب لتحقيق ذلك، وهذا من الاعتقادات الخطأ، فعمر الثلاثين يعنى النضوج وليس الكسل، لذا فعليك السعي لتحقيقها.

لا تهمل في العلاقات الاجتماعية، أكد الخبراء أن عمر الثلاثين هو الأنسب لتكوين الصداقات، في الثلاثينات من عمرك أصحبت تهتم بشكل أفضل بصحتك، ويعتبر الأصدقاء أفضل علاج للمشاكل النفسية.