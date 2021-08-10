شقيقة زعيم كوريا الشمالية: واشنطن وسيئول مهددتان بسبب تدريباتهما العسكرية

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، الشهر الماضي، انتقد موقع كوري شمالي كوريا الجنوبية لخططها إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة هذا الشهر، واصفا إياها بأنها خطة لغزو الشمال.

وأوضح موقع "أوريمينجوكيري"، وهو موقع دعائي كوري شمالي، في مقال أنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية الصيفية السنوية التي وصفتها بيونغ يانغ منذ فترة طويلة بأنها بروفة للغزو.

كما اتهم الموقع سيئول بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي تم تبنيه خلال القمة الأولى بين الدولتين عام 2000، واصفا هذه التدريبات بأنها "مخطط لتعزيز قواتها المسلحة".

ورفضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذه الادعاءات وقتها، معتبرتين أن التدريبات المشتركة ذات طبيعة دفاعية بحتة.

وعلى صعيد آخر، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بتعبئة الجيش لتنفيذ أعمال إغاثية في المناطق التي تأثرت مؤخرا بأمطار غزيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، بأن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ونقص في الغذاء، مشيرة إلى تضرر الأراضي الزراعية بفعل الفيضانات الناتجة عن الأمطار.

وحسب وكالة الأرصاد الجوية الكورية الشمالية، فإنه من المتوقع أن يستمر الهطول الغزير للأمطار حتى 10 أغسطس الجاري، مع التوقع بتأثر المناطق الشرقية على وجه الخصوص.

وفي شهر يونيو الماضي، اعترف زعيم كوريا الشمالية بشكل رسمي بأن بلاده تواجه نقصا في الغذاء، وقال وقتها إن القطاع الزراعي فشل في الوفاء بالأهداف المُتعلقة بالحبوب بسبب الأعاصير المدارية العام الماضي التي تسببت في حدوث فيضانات.