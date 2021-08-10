تلقيح إلزامى للجنود الأمريكيين ضد كورونا

أعلن البنتاجون أن التلقيح ضد "كوفيد-19" سيصبح إلزاميا "بحلول منتصف سبتمبر" لجميع أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وسط ارتفاع خطير بالإصابات في الولايات المتحدة جراء المتحورة دلتا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن في مذكرة إنه سيطلب موافقة الرئيس جو بايدن على هذه الخطوة في غضون خمسة أسابيع في حال لم يحصل أي من اللقاحات الحالية على الترخيص الكامل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه".



ولأن لقاحات كورونا حصلت على تراخيص للاستخدام الطارىء فقط، لا يمكن للبنتاجون جعلها إلزامية إلا بقرار من بايدن من أجل تفادي أي دعاوى قضائية لاحقا.



لكن أوستن قد يصدر الأمر بتلقيح القوات في وقت أسرع إذا حصل لقاح فايزر على الترخيص الكامل في وقت قريب، إذ يعتقد مسؤولون أنه من المحتمل أن تحصل شركة فايزر على موافقة كاملة للقاحها من "أف دي آيه" بداية سبتمبر.



وأشار أوستن إلى أنه في حال عدم منح "أف دي آيه" لقاح فايزر أو غيره موافقتها الكاملة، فإنه سيسعى حينذاك للحصول على قرار استثنائي من بايدن.



وأعرب بايدن في بيان عن "دعمه القوي" لهذا القرار، مؤكدا أنه يتقاسم مع أوستن "التزاما راسخا لضمان توافر كل الأدوات الضرورية لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي، إن البنتاجون يتوقع أن يحصل على مئات الآلاف من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد لتخزينها، وأن العمل جار لوضع خطط للتلقيح القسري.



حاليًا حصل 73 بالمئة على الأقل من 1.4 مليون جندي أمريكي في الخدمة الفعلية على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد، لكن مع إضافة 1.1 مليون جندي في الاحتياط فان النسبة ستهبط إلى 56 بالمئة.



وأثار هذا المعدل المنخفض مخاوف المسؤولين الأمريكيين من احتمال أن يضر الفيروس بالجاهزية العسكرية للقوات الأمريكية.



وقال أوستن في مذكرته إنه قبل اعطاء الأمر بالتلقيح فان الجيش سوف "يراقب عن كثب معدل الاصابات -- التي هي في ارتفاع حاليا بسبب المتحورة دلتا -- وآثار هذه المعدلات على جاهزيتنا".



وأضاف: "لن أتردد بالتحرك في وقت أسرع أو أن أقدم توصية للرئيس بمسار مختلف في حال شعرت بالحاجة الى ذلك".



ويفرض على الجنود الأمريكيين تلقي 17 لقاحا لأمراض مختلفة وجميعها معتمدة من أل"أف دي آيه".



في نهاية يوليو، طالب بايدن الجيش بدرس "كيفية وموعد" إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين.



ولم يتم تحقيق الهدف الذي حدده بايدن بتلقي سبعين في المئة من البالغين الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات؛ إلا بداية هذا الأسبوع بتأخير ناهز شهرا، وعاود عدد الأفراد الملقحين الارتفاع ولكن في شكل طفيف منذ بداية يوليو.