المكسيك تطلب من أمريكا إرسال 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن المكسيك ستطلب من الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا وسط موجة ثالثة من الوباء.

وقال أوبرادور إنه يعتزم مناقشة طلب اللقاح مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مكالمة مقررة في وقت لاحق ، مبينا أن الولايات المتحدة عرضت على المكسيك لقاح "موديرنا"، لكن المسؤولين المكسيكيين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقات المطلوبة في الوقت المناسب، لذا فهم يفكرون الآن في لقاح "فايزر".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح "جونسون أند جونسون" للمكسيك في يونيو، وتبرعت حتى الآن بأكثر من 4 ملايين جرعة لقاح للمكسيك بشكل عام.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أبلغت المكسيك عن ما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا وأكثر من 244000 حالة وفاة، وتم إعطاء ما يقرب من 70 مليون جرعة لقاح، كما تم تطعيم 20% من السكان بشكل كامل.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.