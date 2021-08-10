الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غينيا تسجل حالة وفاة بـ«فيروس غامض».. و«الصحة العالمية» تطلق إنذارًا

غينيا
غينيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية في غينيا سجلت وفاة بفيروس "ماربورج"، وهو حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس "إيبولا".

وأصدرت المنظمة - في بيان اليوم وفقا لما نقلته صحيفة "إكسبريس البريطانية - إنذارًا طارئًا بعد وفاة رجل بسبب الفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورج تعد عالية وحتى الآن لا يوجد دواء معتمد لمكافحته.

وتحقق منظمة الصحة العالمية الآن في مصدر العدوى بعد الوفاة المسجلة، حيث تخشى المنظمة من تفشي المرض على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضحت المنظمة أنه " في المرحلة المبكرة من المرض، يصعب تمييز التشخيص السريري عن أمراض الحمى الاستوائية الأخرى، بسبب أوجه التشابه في الأعراض السريرية"، وأنه " على الرغم من أن الاختبارات حددت الفيروس، إلا أنه من الصعب للغاية التعرف على الفيروس في البداية بسبب تشابهه مع الإيبولا".

وعلى صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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