الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة دفن جثة حية داخل أرض منذ 9 سنوات فى كفر الشيخ

دفن طفلة حية
دفن طفلة حية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن العثور على جثة لأحد الأطفال تم دفنها حية، إثر خلافات على قطعة أرض بكفر الشيخ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ من ضبط مروج الشائعة، فى إطار جهود كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لخبر يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال، كانت مختفية منذ 9 أعوام، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وعدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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التفكير الخرافي

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