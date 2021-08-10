الصحة الإسرائيلية تدرس فرض مزيد من القيود للحد من انتشار كورونا

أعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحمان ايش، أن وزارة الصحة ستطالب بتوسيع القيود للحد من انتشار فيروس كورونا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال ايش خلال مؤتمر صحافي: "فيما لو لم تؤد الخطوات الأخيرة التي أقرها الكابينيت مؤخرا الى نتيجة ولم تساعد بالحد من انتشار الفيروس، وزارة الصحة ستطالب بتوسيع القيود"، مشيرا إلى أن "اتجاه الصعود الحاد بالإصابات مستمر ونحن نعمل بطرق مختلفة لكن الوضع مقلق".

وأوضح "أننا ندرس عرض مزيد من القيود على الكابينيت في هذه المرحلة، لكننا لم نتخذ أي قرار"، مضيفا: "نحن ندرس متى يمكننا الدوس على المكابح لتجنب ازدحامات غير معقوله على الجهاز الصحي وفي المستشفيات، هذا موضوع معقد، غير واثق أن عدد الإصابات الخطيرة يمكن أن يشير إلى معايير".

وأكد ايش أن "الاستجابة مع حملة تطعيم للجرعة الثالثة عالية، لكن هناك مليون شخص لم يتلقوا الجرعة الأولى، أطالبكم جميعا الخروج لتلقي التطعيم، هذه هي أفضل وسيلة للحد من انتشار الوباء، أنا لا أريد أن نصل إلى وضع نتخذ به قرارا بفرض الإغلاق... نحن نبذل أقصى جهودنا لتجنب ذلك، اللقاح سيساعدنا لتجنب ذلك- اخرجوا وتطعموا".

وقال: "ندرس إمكانية توسيع إعطاء الجرعة الثالثة للطواقم الطبية أو للمواطنين في سن 50 فما فوق".

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.