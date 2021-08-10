الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إبراهيم فايق: آن الأوان لفتح تحقيق ضد اللجنة الأولمبية

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم فايق

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها هشام حطب، بسبب عدم تحقيق اللاعبين المصريين ميداليات كثيرة في الألعاب المختلفة بأولمبياد طوكيو 2020.

 

وقال "فايق"، خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن أبطال مصر كانوا يستطيعون تحقيق العديد من الميداليات لكن هذا لم يحدث، خاصة أن هناك بعض الألعاب التي لم تحقق النتائج المرجوة، وهناك بعض الأبطال الذين لم يذهبوا إلى الأولمبياد بسبب تقصير بعض المسئولين مثل أبطال رفع الأثقال.

 

وأوضح أنه آن الأوان لفتح تحقيق ضد اللجنة الأولمبية فيما حدث في أولمبياد طوكيو 2020، لأن ما حدث من إنجاز لا يليق باسم مصر وأبطالها في الألعاب المختلفة.

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