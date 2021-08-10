محافظ البحيرة يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 245 درجة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع ٥ درجات، ليكون 245 درجة، بعد أن كان 250 درجة .

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه سيتم الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقًا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة ومنعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة العاملين والمعلمين والطلاب.

يأتى ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

يذكر أن اللواء هشام آمنة كان قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثانى دور أول عن العام الدراسى2020-2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 70.9% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103803 طالبًا وطالبة وتم إجراء الامتحانات على خمسة أيام وسط إجراءات احترازية كامل وإجراءات احترازية لعدم انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بضرورة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالمرور على المدارس الثانوية من أجل التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى صدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء وذلك من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعدم التزاحم عند استلام الملفات من قبل الطلاب والطالبات داخل المدرسة.

وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للطلاب والطالبات فى جميع مدارس المحافظة بخالص الأمنيات باستمرار التفوق والنجاح والتقدم لهم جميعا.