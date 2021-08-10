الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 245 درجة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع ٥ درجات، ليكون 245 درجة، بعد أن كان 250 درجة .

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه سيتم الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقًا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة ومنعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة العاملين والمعلمين والطلاب.

يأتى ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

يذكر أن اللواء هشام آمنة كان قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثانى دور أول عن العام الدراسى2020-2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 70.9% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103803 طالبًا وطالبة وتم إجراء الامتحانات على خمسة أيام وسط إجراءات احترازية كامل وإجراءات احترازية لعدم انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بضرورة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالمرور على المدارس  الثانوية من أجل التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى صدرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء وذلك من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعدم التزاحم  عند استلام الملفات من قبل الطلاب والطالبات داخل المدرسة. 

وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة للطلاب والطالبات فى جميع مدارس المحافظة بخالص الأمنيات باستمرار التفوق والنجاح والتقدم لهم جميعا.

محافظة مجلس الوزراء البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

إبراهيم فايق: آن الأوان لفتح تحقيق ضد اللجنة الأولمبية

الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

محافظ أسيوط يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للمرة الثانية

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»