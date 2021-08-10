الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تمدد حظر الرحلات المباشرة من الهند حتى سبتمبر بسبب كورونا

كورونا في كندا
كورونا في كندا

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، مد الحظر المفروض على رحلات الركاب المباشرة من الهند حتى شهر سبتمبر على الأقل؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند.

وذكرت هيئة النقل الكندية - في بيان - أن الشحن فقط والتحويلات الطبية والرحلات العسكرية بين البلدين مستثناة من الحظر.

ويظل الركاب الذين دخلوا كندا من الهند عبر دولة ثالثة مطالبين بالحصول على اختبار "كوفيد-19" سلبي ساري المفعول قبل المغادرة من دولة أخرى غير الهند قبل مواصلة رحلتهم إلى كندا.

وقال بيان صادر عن هيئة النقل الكندية: "تواصل حكومة كندا تقديم النصيحة للكنديين بتجنب السفر غير الضروري خارج كندا، فالسفر الدولي يزيد من خطر التعرض لكوفيد-19 وسلالاته، فضلًا عن انتشاره للآخرين".
 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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