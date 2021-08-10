الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الرى يتفقد المركز الثقافى الإفريقى بأسوان (صور)

وزير الري بالمركز
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، العمليات الإنشائية الجارية بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان، وذلك  خلال زيارة خاصة للمركز رافقه خلالها الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامه للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد البلاسي مدير معهد الموارد المائية، بالإضافة إلى المهندس جمال صالح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة، والمهندس محمود عيد رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى، والمهندس محمد علي الشروني وكيل وزارة الموارد المائية والري.

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وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان 

استقبلتهم بالمركز الثقافي الأفريقي بأسوان، المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز، والمهندسين والعاملين بالمركز، وبدأ الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، زيارته بتفقد العمليات الإنشائية بالمركز بدءًا من عملية إنشاء مدرجات حول الملعب الخماسي ومبنى مخازن للمركز، وتطوير وإعادة تأهيل لمجرى العيون، وإنشاء المشاية الجديدة للزوار.

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وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان 

كما تفقد وزير الموارد المائية والري اللاند سكيب بجانب كافتيريا المركز، و المسرح الروماني المكشوف وجاهزيته لاستقبال الحفلات والمؤتمرات والمناسبات، مبديًا إعجابه بالمناظر الخضراء الطبيعية الخلابة، وروعة وجمال المسرح الروماني المكشوف.

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وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان 

وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزير الري بالمركز الثقافي الإفريقي بأسوان
وزارة الري المركز الثقافي الدكتور محمد عبدالعاطي الموارد المائية المسرح الروماني زيارة لاند سكيب تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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