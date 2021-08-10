تطورات جديدة في واقعة «الحجاب» بالإسماعيلية

أصدرت نيابة ثالث الإسماعيلية، برئاسة المستشار أسامة صفي، وكيل نيابة ثالث الإسماعيلية، قرارًا بإخلاء سبيل أم وشقيقها، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بدهس سيدة لنجلتها بسبب رغبتها في خلع الحجاب، مع دفع غرامة قدرها 500 جنيه

فيما قالت سماح محمد، والدة الفتاة، إنها وفرت كل متطلباتها للفتاة منذ توليها تربيتها بعد انفصالها عن والدها، وتحملت مشاق كبيرة في توفير عيشة كريمة أليها وتوفير كافة متطلبتها دون كلل أو ملل، وأنني وحالها ربينها، ولكن جولتنا أنها تكذب وتحبسنا.

وأوضحت والدة الفتاة، أنها تعمل ممرضة، وأن المشكلة الأخيرة نشبت بسبب إصرار نجلتها على خلع الحجاب، مضيفة:"وهربت بنتى مني في الشارع وشتمتني وقالت لي غوري في داهية ولما حصلت مشادة بينهما صرخت وقالت أمي هتموتني وحررت ضدي محضر ليلقى القبض عليا وترفض التنازل عنه كجزاء التربية وتحمل الصعاب من أجلها".

وأضافت:"ذهبت للمقابر وصرخت على عمري اللي راح هدر وشقى عمري اللي ضاع في تربية لم تحسن إليّ بعد 20 سنة من التعب والشقا وخد العزاء فيها".

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بنشر فتاة تدعي رنيم 18 سنة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي من احتجاز والدتها وخالها لها.

وقالت الفتاة إن والدتها صدمتها بالسيارة في أحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية ونقلت إلي المستشفي مصابة بكدمات وجروح مشيرة إلي أن والدها طبيب مقيم بالسعودية وانفصل عن والدتها وأنها حاولت مرارا الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.