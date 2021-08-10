الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطورات جديدة في واقعة «الحجاب» بالإسماعيلية

المتهمة
المتهمة

أصدرت نيابة ثالث الإسماعيلية، برئاسة المستشار أسامة صفي، وكيل نيابة ثالث الإسماعيلية، قرارًا بإخلاء سبيل أم وشقيقها، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بدهس سيدة لنجلتها بسبب رغبتها في خلع الحجاب، مع دفع غرامة قدرها 500 جنيه
فيما قالت سماح محمد، والدة الفتاة، إنها وفرت كل متطلباتها للفتاة منذ توليها تربيتها بعد انفصالها عن والدها، وتحملت مشاق كبيرة في توفير عيشة كريمة أليها وتوفير كافة متطلبتها دون كلل أو ملل، وأنني وحالها ربينها، ولكن جولتنا أنها تكذب وتحبسنا.

وأوضحت والدة الفتاة، أنها تعمل ممرضة، وأن المشكلة الأخيرة نشبت بسبب إصرار نجلتها على خلع الحجاب، مضيفة:"وهربت بنتى مني في الشارع وشتمتني وقالت لي غوري في داهية ولما حصلت مشادة بينهما صرخت وقالت أمي هتموتني وحررت ضدي محضر ليلقى القبض عليا وترفض التنازل عنه كجزاء التربية وتحمل الصعاب من أجلها".

وأضافت:"ذهبت للمقابر وصرخت على عمري اللي راح هدر وشقى عمري اللي ضاع في تربية لم تحسن إليّ بعد 20 سنة من التعب والشقا وخد العزاء فيها".

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد بنشر  فتاة تدعي رنيم 18 سنة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي من احتجاز والدتها وخالها لها.

وقالت الفتاة إن والدتها صدمتها بالسيارة في أحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية ونقلت إلي المستشفي مصابة بكدمات وجروح مشيرة إلي أن والدها طبيب مقيم بالسعودية وانفصل عن والدتها وأنها حاولت مرارا الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.

 

أمن الإسماعيلية اخبار امن الإسماعيلية اليوم اخبار مدير امن الاسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

كورونا حول العالم: 203 ملايين و389 ألف إصابة و4.3 مليون وفاة

«فتاة الإسماعيلية» تكشف حقيقة تخليها عن «الحجاب»

الحكم في إعادة محاكمة 170 إرهابيا حاولوا تفجير كلية الشرطة وسجن المرج اليوم

السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن بين 12 و18 عاما من المطعمين ضد كورونا

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ 3 أسابيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وَاضْرِبُوهُنَّ".. بين المعنى والمقصد

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»