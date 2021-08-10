«ذا ناشيونال» تحتفى بعودة الرحلات الروسية لمصر

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة المصرية في تأمين المطارات، لاسيما وقد شهد أمس الأثنين استقبال أول رحلة جوية قادمة من روسيا بعد توقف دام 6 سنوات.

يأتي هذا بينما يتوقع قادة صناعة السياحة زيادة كبيرة في العائدات المالية مع عودة السياح الروس إلى منتجعات البحر الأحمر.

وقالت ذا ناشيونال: استقبلت الوجهتان السياحيتان الأكثر شعبية في البحر الأحمر في مصر، أمس الإثنين، أول رحلة تقل سائحين من روسيا منذ ست سنوات، بعد تفجير طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء في عام 2015، وأودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصًا.

واستقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ السائحين الروس بالبالونات والشوكولاتة واللافتات والعروض الموسيقية الفولكلورية.

وحضر مسؤولون مصريون بارزون للاحتفال باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر.

وتم حظر الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر من روسيا بعد تفجير طائرة الركاب بعد وقت قصير من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ الشهير المطل على البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصًا.

وقال محمد يوسف، رئيس شركة سياحية في شرم الشيخ، “لقد شعر قطاع السياحة في البلاد بالتأكيد بغياب السياح الروس حيث كان هناك خمسة ملايين روسي يزورون البحر الأحمر كل عام قبل حادث الطائرة”.

وقالت شركة مصر للطيران، يوم الإثنين، إنه بسبب موافقة المسؤولين الروس على الإجراءات الأمنية المعدلة، ستسير شركة الطيران الوطنية سبع رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأعلنت روسيا أن ثماني شركات طيران ستسيّر رحلات جوية إلى المنتجعات المصرية من 43 مدينة روسية.

وأنفقت مصر الملايين على إجراءات أمنية أكثر تقدمًا، يشرف عليها دوريًا مسئولون أمنيون روس.

وقام خبراء روس بزيارات تفقدية للمطارين قبل الموافقة على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وتعكس المثابرة التي اتبعتها مصر لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، أهمية الروس في قطاع السياحة في البلاد، بعد سنوات من الاضطرابات بعد الانتفاضة الشعبية في عام 2011 والمخاوف الأمنية ووباء فيروس كورونا.

كان الدمار الذي أحدثه الوباء على قطاع السياحة، والذي يمثل عادة أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر وضوحًا في منتجعات القاهرة والبحر الأحمر.

وتم إغلاق الفنادق لشهور وافتتحت منذ حوالي عام بعد اعتماد تدابير وقائية مكلفة والسماح بالعمل بنسبة 50 في المائة فقط. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 70 في المائة في يوليو تحسبا لزيادة السياحة الشاطئية في منطقة البحر الأحمر.

سياح روس في شرم الشيخ

وقالت داريا دانيل: "أنا في شرم الشيخ منذ أسبوع، جئت مع بعض الأقارب الذين يعيشون في أوكرانيا لكن زوجي وأولادي بقوا في موسكو".

وتابعت لصحيفة "ذا ناشيونال": ومن المقرر أن تصل العائلة إلى شرم الشيخ يوم الجمعة بعد رفع حظر الطيران.

وقالت السائحة صوفيا موروزوف: إن الروس يفضلون البحر الأحمر كوجهة سياحية بسبب قلة التكاليف المالية والمناخ الجيد للغاية، نحن فقط نحب البحر الأحمر. كل شخص أعرفه يأتون إلى هنا في عطلة.و أصبح القدوم إلى هنا في الصيف تقليدًا.

وتابعت الصحيفة: لقد أدت حملة وزارة الصحة التي ركزت على تطعيم العاملين في قطاع السياحة إلى إبقاء معدلات الإصابة منخفضة في البحر الأحمر.

وفي محاولة متعددة الأوجه لاكتساب المزيد من الأعمال، تقدم وزارة السياحة لجميع السياح الروس الذين يصلون إلى مصر هذا الأسبوع رحلات يومية مجانية إلى بعض الوجهات الأكثر شعبية في البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة رحلات مجانية إلى القاهرة للسياح العائدين، بما في ذلك زيارات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه حديثًا وأهرامات الجيزة.