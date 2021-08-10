الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7 آلاف و950 إصابة و77 وفاة بفيروس كورونا في كوبا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أعلنت وزارة الصحة في كوبا تسجيل 7 آلاف و950 إصابة جديدة و77 وفاة بفيروس بسبب المضاعفات المتعلقة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة برنسا لاتينا الكوبية الاثنين، أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 466 ألفا و169 شخصا والوفيات إلى 3515 حالة منذ دخول الجائحة كوبا في مارس 2020.

أضافت أنه لا يزال هناك 46 ألفًا و746 حالة نشطة بالفيروس من بينها 272 في حالة حرجة و 166 في حالة خطيرة.
 كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

هافانا كوبا كورونا الصحة الكوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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