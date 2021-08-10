أحمد زاهر: فيلم «فارس» أحداثه قوية

أكد الفنان أحمد زاهر أن دوره في فيلم "فارس" يحمل الكثير من التفاصيل وأحداثه قوية ومؤثرة ويشعر أنه أمام تحد جديد.



وقال "زاهر"، في تصريح صحفي الإثنين، إنه عندما قرأ سيناريو الفيلم لم يتردد في الموافقة عليه لأسباب عدة، من بينها السيناريو المكتوب بحرفية عالية، ووجود فريق عمل محترف، بالإضافة إلى أنه شاهد شخصيته بمنظور مختلف عن التجارب التي قدمها في السابق.



وأضاف "زاهر"، أنه يبحث دائما عن العمل الفني المختلف، وهو ما وجده في "فارس"، مشددا على ضرورة أن تمثل الأدوار التي يقدمها إضافة له.



وأشار إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي أكشن تشويقي وهذه النوعية من الأعمال تمنح الفنان القدرة على الإبداع والتعامل مع تفاصيلها المتعددة، فهناك مساحة بها دائما لاستعراض القدرات التمثيلية والموهبة، وهذا الأمر يجذبه على المستوى الشخصي.



ولفت إلى أن الكواليس مليئة بأجواء إيجابية، وحرص من فريق العمل على الاهتمام بالتركيز في تفاصيل الفيلم ، والرغبة في تقديم عمل جيد للمشاهد.



وتجري أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق حول "فارس"، الذي يجسده أحمد زاهر، وهو عامل محطة وقود ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على الدخول في العديد من الصراعات ومواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي (حسين فهمي) وهو شخص شهير لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية.



ويستعد صناع الفيلم للدخول في مرحلة المونتاج ليصبح جاهزا للعرض بالسينمات في الموسم بموسم رأس السنة المقبل.



ويشارك في بطولة الفيلم حسين فهمي، وإيمان العاصي، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.