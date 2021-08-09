الثلاثاء 10 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: على الولايات المتحدة وجميع الدول ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الاثنين، أن بلاده تتحمل مع باقي دول العالم مسؤولية ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق، وذلك في الذكرى الـ 76 لإسقاط القنبلة الذرية على مدينة نجازاكي اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكتب بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "في الذكرى المهيبة للقصف الذري لناجازاكي، نتذكر القوة المروعة للأسلحة النووية - فداحة الموت والدمار التي يمكن أن تسببها - ونعيد التأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة وجميع الدول لضمان عدم استخدام أسلحة كهذه مطلقًا".

وأحيت مدينة ناجازاكي اليابانية اليوم ذكرى القصف الذري الأمريكي لها قبل 76 عامًا، في نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي أسفر عن مقتل 70 ألف شخص في المدينة وحدها وإصابة 75 ألفًا.


ووقع قصف ناجازاكي في 9 أغسطس عام 1945 بعد ثلاثة أيام من إسقاط مقاتلة أمريكية أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما، ما أسفر عن مقتل حوالي 140 ألف شخصًا. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس، لتنهي بذلك الحرب العالمية الثانية.
 

في وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" جميع الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى استخدام المؤتمر الاستعراضي العاشر المقبل لتعزيز المناهضة للأسلحة النووية واتخاذ مزيد من إجراءات نحو القضاء عليها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى السلام في ناجازاكي، قرأتها بالنيابة عنه "إزومي ناكاميستو"، وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، إنه بعد ستة وسبعين عاما – بعد أن أحدثت القنبلة الذرية كارثة في هذه المدينة النابضة بالحياة – "لا أزال أشعر بالتواضع إزاء أعمال الهيباكوشا الإيثارية،" التي تنم عن نكران الذات في سبيل المصلحة العامة.

أوضح الأمين العام أن جهود الهيباكوشا ساعدت في بناء حركة عالمية قوية ضد الأسلحة النووية، استنادا إلى معرفة أن انفجارا واحدا أعمى يمكن أن ينتج عنه معاناة لا تُحصى يتردد صداها عبر الأجيال، وأن الدول تتسابق لإنتاج أسلحة أكثر قوة، وتوسيع السيناريوهات المحتملة لاستخدامها، فيتم رفع مستوى صوت الخطاب الحربي إلى أقصى حد، في حين أن صوت الحوار مكتوم.

واشنطن بلينكن الولايات المتحدة الاسلحة النووية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

«كيشو»: أنا من عائلة فقيرة وأسرتي تحملت حتى وصلت لهذا المستوى

فرنسا: 5 آلاف و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أبرزها أجهزة كهربائية وسيارت... زيادة فى واردات مصر من الصين بنسبة 9.1%

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

المراكز الأمريكية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا وتايلاند لمخاوف كورونا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»