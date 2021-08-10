إحالة محام واخر للجنايات بتهمه التزوير فى محررات رسمية بإمبابة

احالت النيابة العامة بشمال الجيزة، محام واخر للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه التزوير في محررات رسمية بمنطقة امبابة.

جاء في قرار الاحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، انه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. م" ٦٩ سنة - محامي بالنقض { مخلى سبيله }، و "م. خ" 21 سنة - { هارب } لأنهما في غضون عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة إمبابة، محافظة الجيزة، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررين الرسميين وهما التوكيلين رقمي ۱۲۲۰ لسنة ۲۰۲۱ حرف (ب) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق قويسنا ، ١٦٢٦ لسنة ۲۰۱۹ حرف (م) مکتب توثيق نقابة المحامين بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وأمد المتهم الثاني الأول بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منهما ومهرهما بأختام شعار الجمهورية المقلدة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



واضاف قرار الاحالة انهما قلدا وآخر مجهول أختام شعار الجمهورية (خاتم شعار مکتب توثيق قويسنا بالشهرالعقاري،

وجاء خاتم شعار مکتب توثيق نقابة المحامين بالشهر العقاري ) بأن اصطنعها على غرار البصمة الصحيحة له ومهر بها المحررات محل الاتهام السابق مع علمهما بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأشار قرار الاحالة أنهما اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية ( إيصالات أمانة ) بأن قاما باصطناعه بالكامل بالبصم عليه ونسبه زورا للمجني عليهم " ج م" ، "ع أأ" واستعمالاه بأن قدماه لمحام حسن النية وقام برفع دعاوى قضائية أرقام ۱۱۱۹ ،۱۱۲۰ ، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ لسنة ۲۰۲۱ جنح الدقي وكذا الدعاوى أرقام ۲۳۳۸ ،۲۳۶۱،۲۳۶۰،۲۳۳۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح قسم إمبابة مع علمهما بتزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح قرار الاحالة ان المتهم الأول استعمل المحررين المزورين بان قدم التوكيل رقم ۱۲۲۰ لسنة ۲۰۲۱ حرف (ب) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق قويسنا لمحام ( أ. م) حسن النية لرفع دعاوی قضائية ضد المجني عليهم " ج م" ، "ع أ" ،" عع" وقدم التوكيل رقم ۱۹۲۹ لسنة ۲۰۱۹ حرف (م) مکتب توثيق نقابة المحامين العامل نقابة محامين محكمة شمال الجيزة الابتدائية رفقة نوتة إنابة طالبا منه تسليمه لإحدى المحامين في النقابة للحضور نيابة عنه في القضايا أرقام ۱۱۲۰، ۱۱۲۲ لسنة ۲۰۲۱ جنح الدقي مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالتحقيقات .