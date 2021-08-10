ننشر أقوال فتاة حاول ٣ طلاب التحرش بها

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة، في اتهام 3 طلاب وعامل بالشروع في قتل شاب ثأرًا منه لقيامه بالدفاع عن فتاة، وتمكينها من الهرب منهم أثناء تحرش المتهمين بها بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، في القضية رقم ۶۵۰۸/ ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۱ جنایات دار السلام، والمقيدة برقم ٧٤٧ لسنة ۲۰۲۱ کلي حلوان.

وفي هذا التقرير نستعرض أقوال الفتاة المعتدى عليها حول الواقعة.

جاء بأقوال "ن ف" ۲۱ سنة - طالبة خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حتي انحرفت عليها وقام المتهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة المار بيانها وقام بصفعها علي وجهها فاستغاثت صارخة فحضر المجني عليه للدفاع عنها حتي مكنها من الهرب، ففوجئت بباقي المتهمين هابطين من ذات المركبة ملتفين حول المدافع عنها حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه وتهيئته للمتهم الأول الذي استل سلاح أبيض من طيات ملابسه وكال به للمجني عليه ضربه واحدة استقرت في الناحية اليسرى لصدره بجوار قلبه له طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي عن كونها تؤدي إلى القتل إلا أن أثر جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

أقوال المجني عليه

جاء بأقوال "أ.س" ٢٠ سنة- طالب أنه حال سيره بالطريق العام سمع صراخ فتاة، وبإطالة النظر لاستبيان المصدر، أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب علي المار بها، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتى مكنها من الهرب إلا أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع هبطوا من مركبة ذات ثلاث اطارات ملاصقة للمتهم الأول، وتكالبوا عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه لتهيئته للمتهم الأول والذي استل سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) من بين طيات ملابسه، وكال له ضربة واحدة استقرت أعلى صدره من الناحية اليسري المجاورة للقلب، فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفى.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ك"- ۳۲ سنة- عامل- مقيم البساتين- القاهرة (محبوس)، و"إ.م" ۲۰ سنة- طالب (محبوس)، و"م. ع - 24 سنة- طالب- مقيم- حدائق المعادي- البساتين- القاهرة (محبوس)، و"ن.أ"-۲۳ سنة- طالب- لقيامهم في ٢٣ أبريل الماضي بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه-"أ.س"- عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بباعث الثأر منه، على إثر قيامه بالذود عن فتاة، وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها، مما أثار حفيظتهم بالضغينة نحوه فجالت بخاطرهم فكرة إزهاق روحه، ونفاذا لما راجعته عقولهم من نية خبيثة توافقت إرادتهم جنائية عليه تكالب الثاني والثالث والرابع، على غريمهم المجني عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته.

وأضاف قرار الإحالة ان المتهمين قاموا بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلفه، لتهيئته للمتهم الأول للإجهار عليه بسلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وكال له طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي عن كونها تؤدي إلى القتل إلا أن أثر جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز الآخرون بواسطته سلاحًا أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.