الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمرو العاشر: كورونا لم تؤثر على الصناعة بفضل احترافية القيادة السياسية

الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف

قال الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، إنه لا أحد ينكر أن أزمة جائحة فيروس كورونا أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية في جميع دول العالم.

وأضاف عارف، أن الأزمة لم تؤثر على مصر بفضل احترافية القيادة السياسية في التعامل مع الجائحة، وفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، حيث تم تدشين عدد كبير من المدن الصناعية في مختلف المحافظات والقطاعات.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أن هناك قطاعات صناعية شهدت زيادة في الإنتاج والمبيعات مثل قطاع الأدوات الطبية ومستلزمات العلاج وذلك يرجع إلى زيادة الطلب على المنتجات الطبية نظرًا لتلبية ما فرضته جائحة كورونا، بالإضافة إلى استفادة قطاع الصناعات الغذائية أثناء الجائحة.

في سياق منفصل، قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصرى بأكثر من 4000 قرية تعتبر فرصة ذهبية لإنعاش الصناعة والوطنية فى مختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر بضرروة أن يحصل المنتج الوطنى على نصيب الأسد فى هذه المبادرة الوطنية وتنفيذ قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزارء بعدم استيراد أي منتج له مثيل محلي كى يحصل المنتج الوطنى ذات الجودة العالية على فرصته فى فى إنجاح المبادرة الرئاسية.

كما ناشد الدكتور سمير عارف كافة رجال الأعمال وأصحاب المصانع المصرية بزيادة الاهتمام والارتقاء بجودة المنتج المحلى لأن هذا المشروع العملاق يعد فرصة كبيرة أيضا لزيادة ثقة المواطنين فى صناعتهم الوطنية كما يساعد أيضا فى تحسين جودة الحياة فى مصر.

مستثمرو العاشر سمير عارف جائحة فيروس كورونا القيادة السياسية المدن الصناعية

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وائل لطفي

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