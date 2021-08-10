الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 نصائح للحفاظ على صحة الجلد خلال الصيف

صحة الجلد خلال الصيف
صحة الجلد خلال الصيف

يعاني الكثيرون في فصل الصيف من ارتفاع درجة الحرارة التي تسبب العديد من المشاكل الصحية للجلد مثل النمش والبقع والكلف وتغير في ألوان الجلد مثل البهاق الذي ينتشر بكثرة خلال الصيف، لذا تقدم الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، خمس نصائح للحفاظ على صحة بشرتنا وجلدنا في فصل الصيف، وذلك فيما يلي:

1- شرب الماء

يعد تناول كمية كبيرة من الماء من الأساسيات الهامة للحفاظ على صحة الجلد، حيث نفقد كثير منه في العرق، لذا نحتاج إلى شرب ما لا يقل عن 3 لتر ماء في اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.

2- وضع مرطبات وواقي شمس

يجب الحفاظ على البشرة من الجفاف بوضع المرطبات المناسبة والملائمة مع ضرورة وضع واقي شمس في الوقت من ١٢ ظهرًا حتى ٣عصرًا للحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

3- التعرض للشمس

يعتقد الكثيرون أن أشعة الشمس في كل الأوقات ضارة، ولكن هذا غير صحيح، فيمكن التعرض لها في أوقات الشروق والغروب من الأشياء الصحية للاستفادة من فيتامين د والتخلص من التوتر والشعور بمزيد من التركيز.

4-  طبق السلطة

يجب الحرص على تناول طبق السلطة بشكل يومي فهو من الأشياء التي يجب المداومة عليها،  حيث يعد مهم بكل ألوانه الحمراء والخضراء والصفراء، كما أنه يعد صيدلية نباتية طبيعية مهمة لصحة الجلد ومليء بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجلد.

 5- تناول الخضار

تحتوى الخضروات على الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والزنك وفيتامين "سي" و"هـ"، وتساعد هذه الخضار على تجديد البشرة ومنحها الرطوبة والنضارة ومحاربة علامات التقدم في السن التي تظهر على ملامح الوجه من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين، وينصح بتناولها سوتيه أو نيئة في نيئة.

فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة صل الصيف من ارتفاع درجة الحرارة استشاري التغذية العلاجية الحفاظ على صحة الجلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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