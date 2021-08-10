مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالصرف الصحى فى طنطا

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالصرف الصحي بمنطقة قحافة في طنطا بمحافظة الغربية.



وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من ادارة المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا بإصابة "مصطفى رشاد " 26 سنة عامل بمشروع الصرف الصحي ومقيم بسوهاج جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.



بانتقال الضباط والفحص وبسؤال زملائه قرروا أنه حال قيام المذكور بالعمل بمنطقة قحافة دائرة القسم صعقه التيار الكهربائي وتوفي إثر ذلك ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

كما عثر أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم السبت على جثة شخص في العقد الخامس من العمر داخل أحد الحمامات العمومية بالمدينة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شخص داخل احد الحمامات العمومية بمنطقة كوبري الفرنساوي بمدينة زفتى.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية وضباط مباحث قسم شرطة زفتى الي مكان الواقعة وكشفت التحريات أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر يدعي ع ع ا ا 42 سنة

صاحب مقهى ومقيم بمدينة زفتى.



تم تحرير محضر بالواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة سبب الوفاة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.