الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنشأة ناصر

جثة
جثة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم تشكيل فريق بحث يضم رجال مباحث منشأة ناصر بقيادة المقدم محمود إسماعيل لحل لغز العثور علي جثة سيدة ومناقشة شهود العيان في العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بدائرة القسم.

وعثر رجال المباحث بالقاهرة على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة منشأة ناصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة. 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سريرها، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، كما أمرت نيابة عين شمس بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة مسن ملقى بأحد الشوارع لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة مسن عثر عليه ملقى بأحد الشوارع بدائرة القسم والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وفحص بلاغات التغيب لكشف هوية صاحب الجثة.

وتجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تحريات مكثفة لفك غموض وملابسات العثور على جثة مسن ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متوفى بأحد الشوارع وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من عمره ملقاة في الشارع، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية وليس معه أي أوراق ثبوتية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فريق بحث حل لغز العثور على جثة سيدة منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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