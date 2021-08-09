لخلعها الحجاب.. التصالح ينهى محاولة دهس رنيم على يد والدتها

أمرت نيابة الإسماعيلية، مساء الاثنين، بإخلاء سبيل أم وابنتها من سراي النيابة بعد اتهام الابنة لوالدتها بمحاولة دهسها بالسيارة بعد قيام الابنة بخلع الحجاب.

واستمع فريق من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، برئاسة شريف معتز، إلى اقوال الفتاة ووالدتها، بعد ضبط مباحث قسم ثالث الاسماعيلية لهما.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما بعد تصالحهما وعدم اتهام الفتاة لوالدتها بأي اتهام رسميا أمام النيابة.

واستغاثت الفتاة وتدعي «رنيم»، 18 سنة، عبر صفحتها علي موقع التواصل من والدتها وخالها، لقيامهما باحتجازها بعد تحريرها محضر بقسم شرطة ثالث، اتهمت فيه والدتها بدهسها بالسيارة، وقالت القناة: «أمي قالت لي تعالي نخرج ونزلت أمام مسجد الدوحة، وبعد مانزلت قالت لي امشي ثم صدمتني بالسيارة، ونقلت إلى المستشفى مصابة بكدمات وجروح».

وقالت الفتاة إن والدها طبيب مقيم بالسعودية، انفصل عن والدتها، وأنها حاولت مراراً الاتصال به إلا أنه كان دائم التهرب منها.

وتابعت «حاولت أتواصل مع جدتي لأبي للشكوى من أمي، واعتدائها الدائم علي، إلا أنها طلبت مني عدم الاتصال بها أو الحضور لمنزلها نهائياً».

من جانبها، نفت والدة الفتاة الاتهامات التي وجهتها لها ابنتها أمام النيابة قائلة: «بنتي تعبت وشقيت عليها، وفي الآخر طلبت لي الشرطة ولبست الكلابشات وكانت هتحبس خالها بعد سنين من التعب عليها».