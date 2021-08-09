الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضوابط التصوير داخل المتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة المصرية

كشفت «غرفة شركات السياحة» أنَّ مجلس إدارة «المتحف القومي للحضارة المصرية» اعتمد الرسوم مقابل خدمات التصوير التجاري و خدمات الحفلات والأنشطة الخاصة بهيئة المتحف.

وأوضحت الغرفة أن الضوابط التي حددتها هيئة المتحف تفيد بتوقيع استمارة طلب تصوير خارجي بالمتحف ويحدد بها الهدف من التصوير ، وفي حالة التصوير من قبل هيئة أجنبية يتم اعتماد الاستمارة من الهيئة العامة للاستعلامات، وفي حالة وجود أي مخالفات بالاستمارة يتم تحصيل 5 أضعاف مقابل الخدمة المقررة، ويتم مراجعة محتوى الاستمارة من المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار .

وتضمنت الضوابط تحصيل نسبة 25% كتأمين مسترد من إجمالي المبلغ المستحق ضد أي تلفيات قد تنتج جراء التصوير، وقد تم تحديد سعر تصوير الأفلام التسجيلية والوثائقية والبرامج الحوارية داخل قاعات المتحف لليوم الواحد للأجانب 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه للأسبوع، ويتم مضاعفة القيمة في حالة التصوير داخل المعامل.

أما التصوير داخل قاعة المومياوات الملكية في غير مواعيد العمل الرسمية فتصل الساعة للأجانب إلى 30 ألف جنيه، أما التصوير الفوتوغرافي التجاري للقطع الأثرية 500 جنيه بدون فتح الفتارين وألف جنيه في حالة الفتح ويتم التصوير تحت إشراف الفريق الأثري بالمتحف.

وحددت الضوابط رسوم تصوير الأفلام السينمائية والمواد الإعلانية داخل وخارج القاعة الرئيسية للأجانب دون قاعة المومياوات الملكية بـ30 ألف جنيه وذلك لتصوير يوم واحد و80 ألف جنيه للأسبوع.

وفي حال الفتح في غير مواعيد العمل الرسمية يتم تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه كرسوم فتح موقع عن كل فترة تصوير.

المتحف القومي للحضارة المصرية غرفة شركات السياحة رسوم التصوير قاعات المتحف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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