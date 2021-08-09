عضو بـ«رجال الأعمال»: الحكومة اتخذت قرارات جيدة لدعم القطاع الصناعي

قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الحكومة قامت بإجراءات وقرارات عظيمة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.

وأضاف الشافعي، أن دعم القطاع الصناعي له أهمية كبيرة في زيادة أعداد فرص العمل ولاسيما للشباب، بالإضافة إلى القدرة على زيادة المنتج المحلي مما يؤدي إلى زيادة التنافسية في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية، متوقعًا أن الصادرات المصرية ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق منفصل اكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن القطاع الصناعي في زيادة حجم الناتج المحلي وتقليل الواردات بالإضافة إلى زيادة الصادرات، مؤكدًا أن هناك دول في جنوب شرق آسيا اقتصادها يعتمد كليًا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الشافعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثر مثل باقي القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا، ولكن تم التصدي لتلك التداعيات السلبية من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، واطلاق المبادرات التحفيزية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن التحديات التي تواجه القطاع فنية وتشريعية، سيتم حلها في البرلمان، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بإعداد دراسة متكاملة وتم عرضها على مجلس النواب بالبرلمان.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان مشاركة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخل المحلي نسبتها قليلة جدًا على حجم قطاع كبير مثله، مؤكدًا أن هناك دول اقتصادها معتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الهند والصين وغيرهم.

وتابع الشافعي، إلى أن جمعية رجال الأعمال حريصة وبشدة على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة أصحاب تلك المشروعات في تحقيق قيمة مضافة وإنعاش الاقتصاد المصري.