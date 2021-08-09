كيف تسبب أحمد زكي في انسحاب نبيلة عبيد من فيلم «جيهان السادات»؟

تعد شخصيتي الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته الراحلة جيهان السادات من أكثر الشخصيات إغراء لكتاب الأعمال الفنية، لتقديم شخصياتهما على الشاشة سواء السينما أو التلفزيون، لما تمتع به السادات من حضور مستمر في العمل العام بمصر ما قبل ثورة 23 يوليو 1952، وحتي وفاته بعد حكم مصر في1981.

كانت شخصية جيهان السادات من الشخصيات المحورية في حياته على المستويين العام والخاص، وقدم شخصيتهما العديد من النجوم إلا ان العديد من النقاد أجمعوا على أن الراحل أحمد زكي أفضل من قدم شخصية الرئيس السادات، وقد تسبب أحمد زكي في إلغاء عمل فني عن شخصية السيدة جيهان السادات كان من المفترض أن تقدمه الفنانة نبيلة عبيد.

قبل 20 عامًا وفي 2001 قدم الفنان الراحل أحمد زكي شخصية الرئيس أنور السادات من خلال فيلم "ايام السادات"، وهو الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه للمرة الأولي، إلا أن الفنانة نبيلة عبيد في أحد اللقاءات التلفزيونية كشفت العديد من الكواليس حول فيلم آخر كانت تستعد لتصويره في تلك الفترة وهو عن شخصية جيهان السادات زوجة الرئيس التي كانت الشخصية المحورية للفيلم، وكان من المفترض أن يصبح الفيلم الأول من نوعه الذي يقدم عن زوجة رئيس وليس عن شخصه بشكل مباشر، وقالت خلال اللقاء:"كان المخرج سعيد مرزوق لديه فكرة أن أقدم شخصية جيهان السادات وحينما بدأنا التحضير للعمل علمت الصحافة بالطبع ونشرت بعض الأخبار عن التحضير للفيلم، وبعدها مباشرة تلقيت اتصالاً من الراحل أحمد زكي أنه يعمل على نفس المشروع، لكنه يعمل عليه من خلال أن تكون الشخصية المحورية للعمل هي شخصية الرئيس السادات، لكنها بطريقة أو بأخرى نفس الفكرة، وبمجرد علمي بالموضوع أخبرت المخرج سعيد مرزوق انسحابي الفوري من العمل، لأنه لا يصح أن يخرج عملان في نفس الوقت يحملان نفس الفكرة".

وحول مشاركة نبيلة عبيد في فيلم أيام السادات قالت:"لم يعرض على أحد تقديم الفيلم مع الراحل أحمد زكي فالأمر خاضع لرؤية المخرج والمخرج سعيد مرزوق كان يراني أصلح لتقديم الدور، بينما المخرج محمد خان له رؤية مختلفة، وأنا كنت سأقدم قصة جيهان وحدها منفصلة بالطبع سيكون الرئيس الراحل موجود، لكنني كان هدفي أخراج شخصية جيهان صفوت رؤوف وقصتها وحدها، لكن من خلال تقديم فيلم أيام السادات ستخرج شخصية السيدة جيهان ولم يعرض على أحد الدور ولم يفكر في أحد".